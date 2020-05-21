На Кубани приняли решение об ослаблении ограничительных мер
С 23 мая в регионе открываются строительные и смежные с ними предприятия, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов, магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, площадью до 400 кв. метров.
Также с 23 мая отменяются пропуски для автомобилей внутри муниципалитетов. Будет возобновлена работа общественного транспорта.
"Исходя из потребности главы в каждом муниципалитете определят периодичность движения и количество машин на маршрутах", - заявили в администрации региона.
Движение между муниципалитетами по-прежнему осуществляется только по красным пропускам. Въезжающие в край должны отправляться на самоизоляцию.
По-прежнему запрещены массовые мероприятия. Остаются закрытыми парки, набережные, пляжи, рестораны, торговые центры.
Когда начнут работать санатории, решат в конце мая.
Источник: Телеграм