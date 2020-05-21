На Кубани приняли решение об ослаблении ограничительных мер

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С 23 мая в регионе открываются строительные и смежные с ними предприятия, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов, магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, площадью до 400 кв. метров.

Также с 23 мая отменяются пропуски для автомобилей внутри муниципалитетов. Будет возобновлена работа общественного транспорта.

"Исходя из потребности главы в каждом муниципалитете определят периодичность движения и количество машин на маршрутах", - заявили в администрации региона.

Движение между муниципалитетами по-прежнему осуществляется только по красным пропускам. Въезжающие в край должны отправляться на самоизоляцию.

По-прежнему запрещены массовые мероприятия. Остаются закрытыми парки, набережные, пляжи, рестораны, торговые центры.

Когда начнут работать санатории, решат в конце мая.

Источник: Телеграм