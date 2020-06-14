Статистика по коронавирусу по федеральным округам
Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 14.06.2020
В России зарегистрирован 528 964 (+8 835 за сутки) случаев коронавируса в 84 регионах, выздоровели 280 050 (+5 409) человек, умерли – 6 948 (+119) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
ЦФО
Москва 205 905/121 691 /3 281
Московская 49 353/16 573/678
Тульская 5 340/3 255/58
Калужская 5 091/2 485/39
Брянская 5 011/3 609/32
Рязанская 4 458/2 046/12
Воронежская 4 440/1 986/22
Ярославская 4 073/ 1 660/16
Курская 3 994/2 152/22
Тамбовская 3 897/1 847/10
Смоленская 3 791/1 461/49
Орловская 3 559/1 689/35
Владимирская 3 512/1 799/45
Ивановская 3 417/1 378/27
Белгородская 3 364/2 083/36
Липецкая 2 995/1 278/9
Тверская 2 650/1 645/50
Костромская 1 136/593/12
СЗФО
Санкт-Петербург 20 561/9 677/597
Мурманская 3 946/2 677/7
Архангельская 3 696/1 054/19
Ленинградская 3 553/2 666/23
Коми 2 266/1 025/28
Калининградская 2 072/984/31
Новгородская 2 011/483/12
Псковская 1 740/517/19
Вологодская 1 284/760/13
Карелия 784/287/2
Ненецкий АО 82/32/0
УрФО
Свердловская 9 325/4 144/50
ХМАО 4 569/1 946/27
Челябинская 4 482/2 399/43
ЯНАО 3 325/1 496/16
Тюменская 2 196/1 251/14
Курганская 384/220/0
ПФО
Нижегородская 13 995/6 758/168
Саратовская 4 606/2 052/38
Башкирия 4 486/1 853/18
Чувашия 4 033/2 156/18
Татарстан 3 914/3 617/10
Ульяновская 3 902/1 287/20
Самарская 3 804/1 889/46
Пензенская 3 729/2 887/31
Оренбургская 2 768/1 924/11
Пермский край 2 687/1 749/38
Мордовия 2 596/1 470/21
Кировская 2 547/1 617/26
Марий-Эл 2 375/2 100/18
Удмуртия 1 094/559/12
ДФО
Якутия 3 037/1 862/20
Хабаровский край 3 009/1 458/19
Приморский край 2 886/1 684/26
Бурятия 2 203/1 319/11
Забайкальский край 1 996/1 123/40
Камчатский край 1 454/428/10
Амурская 1 018/359/6
Магаданская 480/222/4
Еврейская 374/278/4
Сахалинская 330/98/0
Чукотка 129/83/1
СФО
Красноярский край 6 494/2 205/64
Новосибирская 4 285/2 148/55
Иркутская 4 028/1 010/20
Алтайский край 2 795/1 667/19
Тыва 2 494/386/2
Омская 2 247/1 218/23
Хакасия 1 332/913/10
Томская 1 268/599/11
Кемеровская 1 019/412/7
Алтай 256/128/0
ЮФО
Ростовская 7 481/2 931/67
Краснодарский край 4 970/3 675/52
Волгоградская 4 677/1 740/27
Астраханская 2 733/1 678/24
Адыгея 1 311/771/12
Калмыкия 1 263/821/18
Крым 512/362/7
Севастополь 185/152/3
СКФО
Дагестан 6 557/4 731/316
Кабардино-Балкария 3 895/1 936/38
Ставропольский край 3 677/1 893/69
Северная Осетия - Алания 3 547/3 212/66
Ингушетия 2 587/2 113/62
Карачаево-Черкессия 2 156/541/9
Чечня 1 481/1 128/17
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!