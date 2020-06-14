Статистика по коронавирусу по федеральным округам

/COVID-19/

Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 14.06.2020

В России зарегистрирован 528 964 (+8 835 за сутки) случаев коронавируса в 84 регионах, выздоровели 280 050 (+5 409) человек, умерли – 6 948 (+119) человек.

Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).

ЦФО

Москва 205 905/121 691 /3 281

Московская 49 353/16 573/678

Тульская 5 340/3 255/58

Калужская 5 091/2 485/39

Брянская 5 011/3 609/32

Рязанская 4 458/2 046/12

Воронежская 4 440/1 986/22

Ярославская 4 073/ 1 660/16

Курская 3 994/2 152/22

Тамбовская 3 897/1 847/10

Смоленская 3 791/1 461/49

Орловская 3 559/1 689/35

Владимирская 3 512/1 799/45

Ивановская 3 417/1 378/27

Белгородская 3 364/2 083/36

Липецкая 2 995/1 278/9

Тверская 2 650/1 645/50

Костромская 1 136/593/12

СЗФО

Санкт-Петербург 20 561/9 677/597

Мурманская 3 946/2 677/7

Архангельская 3 696/1 054/19

Ленинградская 3 553/2 666/23

Коми 2 266/1 025/28

Калининградская 2 072/984/31

Новгородская 2 011/483/12

Псковская 1 740/517/19

Вологодская 1 284/760/13

Карелия 784/287/2

Ненецкий АО 82/32/0

УрФО

Свердловская 9 325/4 144/50

ХМАО 4 569/1 946/27

Челябинская 4 482/2 399/43

ЯНАО 3 325/1 496/16

Тюменская 2 196/1 251/14

Курганская 384/220/0

ПФО

Нижегородская 13 995/6 758/168

Саратовская 4 606/2 052/38

Башкирия 4 486/1 853/18

Чувашия 4 033/2 156/18

Татарстан 3 914/3 617/10

Ульяновская 3 902/1 287/20

Самарская 3 804/1 889/46

Пензенская 3 729/2 887/31

Оренбургская 2 768/1 924/11

Пермский край 2 687/1 749/38

Мордовия 2 596/1 470/21

Кировская 2 547/1 617/26

Марий-Эл 2 375/2 100/18

Удмуртия 1 094/559/12

ДФО

Якутия 3 037/1 862/20

Хабаровский край 3 009/1 458/19

Приморский край 2 886/1 684/26

Бурятия 2 203/1 319/11

Забайкальский край 1 996/1 123/40

Камчатский край 1 454/428/10

Амурская 1 018/359/6

Магаданская 480/222/4

Еврейская 374/278/4

Сахалинская 330/98/0

Чукотка 129/83/1

СФО

Красноярский край 6 494/2 205/64

Новосибирская 4 285/2 148/55

Иркутская 4 028/1 010/20

Алтайский край 2 795/1 667/19

Тыва 2 494/386/2

Омская 2 247/1 218/23

Хакасия 1 332/913/10

Томская 1 268/599/11

Кемеровская 1 019/412/7

Алтай 256/128/0

ЮФО

Ростовская 7 481/2 931/67

Краснодарский край 4 970/3 675/52

Волгоградская 4 677/1 740/27

Астраханская 2 733/1 678/24

Адыгея 1 311/771/12

Калмыкия 1 263/821/18

Крым 512/362/7

Севастополь 185/152/3

СКФО

Дагестан 6 557/4 731/316

Кабардино-Балкария 3 895/1 936/38

Ставропольский край 3 677/1 893/69

Северная Осетия - Алания 3 547/3 212/66

Ингушетия 2 587/2 113/62

Карачаево-Черкессия 2 156/541/9

Чечня 1 481/1 128/17

P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!