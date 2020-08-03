Как пандемия сказалась на мигрантах?

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Многие мигранты в России остались без средств к существованию из-за пандемии коронавируса, что может негативно сказаться на показателях преступности. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Не все люди способны на преступления, но такая опасность есть и вполне обоснована, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по миграции, экс-замдиректора ФМС Вячеслав Поставнин.

"Теоретически в ситуации, когда людям просто нечего есть, когда их семьи могут начать голодать, люди могут пойти на преступления. Практически это наверняка уже есть, просто мы не видим, это может быть направлено против своих же соплеменников. Это достаточно обосновано, ситуация у людей крайне тяжелая. Если российским гражданам хоть как-то помогают через детей и прочее, у них надежды только на своих соплеменников и еще НКО. У НКО мало денег, государство их не финансирует. С другой стороны, не все способны на преступления, но такая опасность есть. С учетом того, что они достаточно мобилизованы, могут создать преступные сообщества", – отметил Вячеслав Поставнин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/