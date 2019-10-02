Эксперт оценил изменения в правилах получения российского гражданства

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В России иностранцам могут разрешить становиться гражданами РФ, не отказываясь при этом от гражданства своего государства, сообщили СМИ со ссылкой на материалы правительства, размещенные вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы.

«В перспективе реализация мер миграционной политики позволит… исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", – говорится в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития и одобренном правительством.

Эти изменения – общемировая практика, рассказал в интервью радио Sputnik

президент фонда «Миграция 21 век» Вячеслав Поставнин.

«Это хоть какой-то шаг, по сравнению с тем железобетонным подходом, который был раньше. Вы можете себе представить какого-нибудь крупного английского бизнесмена, который сюда вложит деньги и для того, чтобы их контролировать будет получать наше гражданство и отказываться от британского? Это был бред. Изменения - это однозначно хорошо. Это решение лежало на поверхности. Это - мировая практика. Наконец-то это совершилось», - пояснил Вячеслав Поставнин.

Сейчас для получения российского паспорта в общем порядке иностранцам необходимо подать заявление об отказе от иного гражданства. При этом отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Также отказ от имеющегося гражданства необязателен, если российский паспорт получается в упрощенном порядке.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/