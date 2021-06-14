Третья волна эпидемии коронавируса уверенно шагает по стране

Москва второй регион после Бурятии вводит жесткие ограничения. Но Сергей Собянин пошел еще дальше - продлил выходные дни до 20 июня.

Сегодня количество заболевших уже вплотную приближается к пиковым значениям прошлого года. В Москве вчера было более 5700 заболевших, при пиковых цифрах более 7 тысяч - в 2020 году. В ближайшие дни следует ожидать подобных решений в других регионах страны. Главы субъектов уже привыкли за полтора года копировать решения Сергея Собянина в части борьбы с коронавирусом.

Есть два печальных отличия нынешней волны от предыдущей. Во-первых, врачи констатируют, что тяжелых случаев в этот раз гораздо больше, и коронавирус начал «косить» и молодежь. Второе отличие — сейчас у нас есть вакцина и вся инфраструктура для массовой вакцинации, однако население возможность спасти себя массово же проигнорировало.