Врач назвал признаки внезапного повышения давления в жару

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Физическая активность во время жары может приводить к резким скачкам артериального давления, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. Он перечислил признаки того, что у человека "пробки начинает вышибать". Особенно это касается переболевших ковидом.

Для людей, у которых уже есть проблемы с давлением, жара может стать дополнительным испытанием. Если активно работать под палящим солнцем на дачном участке и забывать пить воду в достаточном количестве, то давление может как вырасти, так и упасть, в зависимости от особенностей организма конкретного человека, отметил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

"Если человек "затрудоголился" и не пил нужного количества воды в жару, то могут быть проблемы с давлением, причем и в ту, и в другую сторону. У него может пробки начать вышибать, а может, наоборот, давление начать падать, это зависит от человека. Тут есть ряд заметных симптомов. При повышении давления человека обычно бросает в жар, лицо краснеет, сердце начинает быстро колотиться и возникает ощущение тошноты. Если давление снижается во время жары, то человек становится похож на вялую муху", – объяснил Алексей Хухрев.

Причиной подобных симптомов может быть не только резкое изменение артериального давления, но и тепловой удар, уточнил врач.

"Эти симптомы можно принять за тепловой удар, поэтому важно при недомогании первым делом измерить давление и температуру. Если у человека температура 40, а давление низкое, то это тепловой удар. Исходя из этих показателей и надо решать, как помочь организму", – добавил Алексей Хухрев.

Врач напомнил, что при скачках артериального давления, как и при тепловом ударе, необходимо обращаться за медицинской помощью.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»