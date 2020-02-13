На Кубани снег только в горах

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Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (Сочи) – 245 см.

Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на 14 февраля 2020 года.

По Краснодарскому краю: местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами налипание мокрого снега, туман. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти 5-10 м/с, ночью местами порывы 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-3°, при прояснении до -4…-8°; днем +3…+8°, местами до +12°.

На Черноморском побережье: местами небольшие осадки. Ветер западной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +5…+10°.

По Краснодару: без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +7…+9°.

По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ»:

по Сочи: временами осадки, ночью и утром местами сильные. Местами налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный с переходом на западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, днем +4…+9°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"