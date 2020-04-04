Тема по-прежнему нуждается в нашей помощи!

/Экстренная новость/

Вместе с вами, дорогие читатели, мы помогали мальчику год назад. Ему тогда было 6 месяцев. У Тёмы — множественные пороки развития костей, требуется лечение и средства реабилитации.

Жизнь в семье и проведенное лечение за предыдущий год улучшили состояние Тёмы. Но не все удалось еще исправить. И он по-прежнему нуждается в нашей с вами помощи.

Ситуация с вирусом не добавляет настроения, но поддаваться унынию у нас нет права — дети ждут помощи.

И во время вынужденной неопределенности люди все равно остаются людьми, которые способны сопереживать и помогать, делать полезные вещи для тех, кто в них нуждается.

Тёма Буров, ему полтора года. У мальчика множественные пороки развития костей, поэтому требуется лечение и средства реабилитации на общую сумму 243 040 рублей. "От Тёмы в роддоме отказалась мама. Я узнала об этом, оформила опеку и забрала мальчика в свою семью. Малыш уже родился с пороками: у него была деформация черепа, врожденный правосторонний сколиоз, недоразвитие левой руки, отсутствие большого пальца на левой кисти и косолапость. После успешно проведенной операции по исправлению деформации формы головы сыну нужно было носить специальный шлем, который изготавливается по индивидуальным меркам. Кроме того, был нужен ортопедический корсет, ортез на левую ручку, лечение косолапости по методу Понсети. На все это были нужны деньги. К счастью, на помощь пришел Русфонд. Мы очень благодарны всем, кто откликнулся. Сейчас Тёма нормально развивается: левая стопа в правильном положении, он уже ходит в специальной обуви, последний снимок позвоночника показал положительную динамику. Сын шевелит пальчиками на левой руке и даже пытается ухватить ею игрушки. Голова приняла правильную форму, но еще есть небольшая асимметрия. Интеллектуально Тёма развивается наравне со сверстниками: с интересом рассматривает книжки, учит буквы, цифры, четко произносит свои главные слова – «мама» и «папа». За год сын подрос, средства реабилитации стали малы. А для закрепления результата лечение нужно продолжить: требуется новый шлем, корсет, брейсы и ортез на ручку. Все это стоит очень дорого, и мы по-прежнему нуждаемся в вашей помощи. Помогите, пожалуйста!" - рассказала мама мальчика Наталья Хведелидзе, Краснодарский край. Сергей Кузьмичев, ортопед Ортопедического центра «Орто-Н» (Новороссийск) прокомментировал: "Сейчас Тёма нуждается в средствах реабилитации. Пока кости черепа пластичные, их положение можно исправить ношением специального ортопедического шлема. Уменьшить нагрузку на позвоночник с помощью жесткого корригирующего корсета. Ортез на левую конечность ребенок будет носить до оперативного лечения за счет федеральных квот в ФГБУ НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера (Санкт-Петербург). После проведенного комплекса консервативного и оперативного лечения по методу Понсети ребенку до пяти лет нужно будет носить специальную ортопедическую обувь и ортопедические брейсы. Лечение многоэтапное и трудное, но это единственный шанс помочь малышу". Как помочь Тёме? — отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/105 — отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Тёма Буров) — отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Тёмы Бурова); — отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Тёмы Бурова; — отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами; — перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Тёма Буров); — перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet; — оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию. Спасибо много раз! Будьте здоровы и берегите себя и близких!

Источник: Русфонд