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Поддержка бойцам необходима постоянно

Секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак прибыл в Краснодарский край для передачи крупной партии техники в зону СВО. Депутат Госдумы Иван Демченко регулярно помогает бойцам на фронте и знает, какая техника остро необходима именно сегодня. Помощь оказывает группа предприятий с первых дней спецоперации. 

 

Автомобили, квадроциклы, средства электронной борьбы, обмундирование, квадрокоптеры и многое другое ежедневно передается военнослужащим. 

- Гуманитарная помощь не останавливается. Мы на связи с бойцами и так будет до полного выполнения задачи, поставленной Верховным главнокомандующим, - отметил Иван Иванович.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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