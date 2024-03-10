Поддержка бойцам необходима постоянно

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Секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак прибыл в Краснодарский край для передачи крупной партии техники в зону СВО. Депутат Госдумы Иван Демченко регулярно помогает бойцам на фронте и знает, какая техника остро необходима именно сегодня. Помощь оказывает группа предприятий с первых дней спецоперации.

Автомобили, квадроциклы, средства электронной борьбы, обмундирование, квадрокоптеры и многое другое ежедневно передается военнослужащим.

- Гуманитарная помощь не останавливается. Мы на связи с бойцами и так будет до полного выполнения задачи, поставленной Верховным главнокомандующим, - отметил Иван Иванович.