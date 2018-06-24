Avito: Лев Яшин, Роналдо и Telstar – на фоне Чемпионата мира россияне вовсю продают и покупают мячи

/ЧМ 2018/

Чемпионат мира по футболу объединил миллионы россиян и стал драйвером роста интереса к различным тематическим товарам: сувенирам, спортивной форме, флагам.

Наибольшую популярность у болельщиков завоевал футбольный мяч –главный атрибут этого вида спорта. Аналитики Avito изучили, насколько востребованы мячи в России, и за сколько их можно купить.

По данным Avito, в период с февраля по май 2018 года число объявлений о продаже мячей увеличилось на 35,5%, а спрос стал выше на 27,9%. Рост интереса покупателей к футбольным мячам весной и летом объясняется как сезонным фактором, так и проведением Чемпионата мира в России. Интерес россиян к мундиалю привел к увеличению количества объявлений о продаже футбольных мячей на Avito, а также росту спроса со стороны покупателей.

Средняя стоимость футбольного мяча в период с февраля по май выросла на 43,3% – с 3 492 рублей в феврале до 5 004 рублей в мае. В июне цена сохранилась практически на том же уровне (-1,4%).

Кроме обычных мячей на Avito продают также эксклюзивные экземпляры: например, с автографом легендарного советского футболиста Льва Яшина и других членов сборной команды СССР 1966 года или с автографами футболистов сборной России этого года. Другое предложение – мяч, на котором перед открытием церемонии жеребьевки Чемпионата мира 2018 года подписался легендарный бразильский нападающий Роналдо. В Москве предлагается к продаже оригинальный мяч, предназначенный для игр на Чемпионате мира этого года.

Высокий интерес к футбольным мячам неудивителен: согласно майскому опросу Avito, треть россиян были бы не против видеть сына в форме сборной страны.

Источник: пресс-офис AVITO