В Усть-Лабинском районе завершено расследование уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества

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Следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 51-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В полицию обратилась местная жительница и сообщила о том, что неизвестный мужчина подъехал на автомобиле к ее иномарке и произвел несколько выстрелов по машине потерпевшей из предмета, схожего с пистолетом, после чего скрылся. На транспортном средстве заявительницы остались механические повреждения: три вмятины на двери. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские со слов потерпевшей составили ориентировку на розыск автомобиля, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник и передали ее всем дежурным нарядам. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на одной из городских улиц правоохранители остановили транспортное средство, схожее с разыскиваемым. За рулем машины находился 51-летний местный житель.

При осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли пневматический пистолет, что подтвердило проведенное исследование.

В отделе полиции задержанный пояснил, что стрелял по машине потерпевшей из хулиганских побуждений.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю