Сотрудники полиции Темрюкского района задержали подозреваемого в угоне

С сообщением об угоне автомобиля в дежурную часть Отдела МВД России по Темрюкскому району обратился житель станицы Тамань.

Заявитель пояснил полицейским, что нанял малознакомого мужчину для помощи по хозяйству, ненадолго отлучился, а вернувшись не обнаружил ни своего автомобиля, ни нанятого рабочего.

Полицейские составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля и передали ее всем дежурным нарядам.

В течение получаса сотрудники Госавтоинспекции остановили разыскиваемое транспортное средство на автодороге Стрелка-Старотиторовская-Прогресс.

38-летний житель Воронежской области находился за рулем автомобиля с явными признаками опьянения, что подтвердило проведенное исследование с использованием алкотестера.

В отношении правонарушителя госавтоинспекторы составили протоколы по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Уклонение от исполнения административного наказания».

Сотрудники ДПС доставили задержанного в отделе полиции, где он пояснили, что угнал машину своего работодателя, чтобы доехать до магазина и купить спиртное.

Автомобиль вернули законному владельцу.

В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Темрюкскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.