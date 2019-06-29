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Сотрудники уголовного розыска сочинской полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении

С сообщением о нападении в дежурную часть отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи обратился местный житель.

Мужчина пояснил полицейским, что находился на улице, когда к нему подошли двое неизвестных молодых людей, и, угрожая металлическим предметом, похитили сотовый телефон и денежные средства, после чего скрылись. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления, опросили возможных очевидцев и составили ориентировки на розыск предполагаемых злоумышленников.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города полицейские задержали молодого человека, схожего по приметам с одним из разыскиваемых.

Для дальнейшего разбирательства ранее судимого 23-летнего местного жителя доставили в отдел полиции.

Установлено, что похищенным имуществом и деньгами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.

В настоящее время следственным отделом УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса  Российской Федерации «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание иных лиц, причастных к совершению указанного противоправного деяния.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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