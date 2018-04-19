Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в краже

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28-летний местный житель похитил из магазина мужскую куртку и скрылся в неизвестном направлении.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску обратился владелец одного из местных магазинов одежды и сообщил о том, что в помещение торгового объекта вошел мужчина, похитил с выставочной витрины куртку, стоимостью 6 тысяч рублей, после чего скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении торгового зала, и составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 28-летнего местного жителя.

В отделе полиции задержанный пояснил, что похищенное имущество продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания УМВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Новороссийску