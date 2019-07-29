Полицейские Горячего Ключа задержали подозреваемых в мошенничестве

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Горячий Ключ поступило несколько сообщений от работников местных торговых объектов. Заявители пояснили полицейским, что несколько молодых людей расплачивались за товар сувенирными купюрами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили автомобиль с государственными регистрационными номерами Иркутской области, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники, а также их личности.

Четверых мужчин в возрасте от 21 года до 39 лет правоохранители задержали на территории города Горячий Ключ и доставили в отдел полиции.

При проведении личного досмотра задержанных полицейские обнаружили и изъяли пять билетов «Банка приколов».

В ходе дальнейшей проверки установлена причастность подозреваемых к 7 фактам противоправной деятельности.

В настоящее время в отношении задержанных следственным отделением ОМВД России по городу Горячий Ключ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю