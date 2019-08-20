Ольга Горохова вынесенный приговор обжалует

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Апелляция будет рассмотрена в Краснодарском краевом суде 20 августа.

Судья Ленинского районного суда г. Краснодара Виталий Гавловский 30 мая вынес приговор Ольге Гороховой по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Эк-руководитель департамента печати и средств массовых коммуникаций краевой администрации обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Следствием и судом установлено, что между возглавляемым Гороховой департаментом и ООО «Газетное издательство «Периодика Кубани» в рамках выполнения государственной программы был заключен контракт о выпуске информационных материалов о деятельности органов исполнительной власти тиражом не менее 130 тысяч экземпляров. С целью создания видимости выполнения условий контракта были изданы порядка 2,5 тысяч фиктивных экземпляров рекламных газет, содержащих информацию о деятельности администрации, которые печатались в типографии на основании сфальсифицированного технологического паспорта. Среди граждан и подписчиков экземпляры не распространялись. Зная о том, что фактически условия контракта не выполнены, Горохова подписала акты выполненных работ, на основании чего на счет издательства были перечислены 4,5 миллиона рублей, которые были неправомерно израсходованы, причинив ущерб краевому бюджету на указанную сумму. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по краю» - сообщается в пресс-релизе управления СКР по Краснодарскому краю.

Приговором суда Ольге Гороховой назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Любопытно, что данная информация по этому, безусловно, громкому делу появилась на сайте управления лишь спустя два месяца после вынесенного приговора. Приговор был вынесен еще 30 мая.

Как стало известно «Новой газете Кубани», Ольга Горохова подала апелляционную жалобу на вынесенное решение. Рассмотрение дела в Краснодарском краевом суде назначено на 20 августа 2019 года, дело будет рассматривать судья Валерий Нетишинский.

Татьяна ГУСЕЛЬНИКОВА

Источник: http://ngkub.ru/obshchestvo/olga-gorokhova-vynesennyj-prigovor-obzhaluet