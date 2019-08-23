В Северском районе завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотиков

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Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков оперативным путем получили информацию о том, что ранее судимая жительница Республики Адыгея, находящаяся на 31 неделе беременности и имеющая на иждивении двух несовершеннолетних детей, может быть причастна к незаконному хранению запрещенных веществ. При проверке сведения подтвердились.

На одной из улиц поселка Афипского, в ходе личного досмотра предполагаемой злоумышленницы в кармане ее куртки правоохранители обнаружили и изъяли полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета.

По итогам проведенной экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком – метилэфедроном, общей массой более трех граммов.

В отделе полиции задержанная пояснила, что хранила запрещенное вещество для личного употребления.

На период предварительного следствия женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю