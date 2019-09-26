Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в грабеже

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С сообщением о грабеже в дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску обратился местный житель. Молодой человек пояснил, что в ночное время находился на улице возле круглосуточного кафе. В это время к нему подошел неизвестный мужчина, напал на него, отобрал мобильный телефон, денежные средства и скрылся.

Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили очевидцев и изъяли отпечатки пальцев рук, предположительно, оставленные злоумышленником.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при проверке по базам учетов МВД России полицейские установили личность подозреваемого. 30-летнего приезжего задержали в течение суток на одной из улиц города и доставили в отдел полиции.

Установлено, что похищенный телефон злоумышленник продал, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следственным отделом УМВД России по городу Новороссийску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску