В Новороссийске местному жителю предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества

/Криминал/

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 34 – летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

С сообщением о поджоге в полицию обратился владелец автомобиля отечественного производства. Мужчина пояснил, что транспортное средство он припарковал во дворе домовладения, а позже обнаружил транспортное средство выгоревшим. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния правоохранители задержали 34 – летнего местного жителя.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, где он пояснил, что пришел к сожителю своей бывшей жены, облил его транспортное средство бензином и поджег. Противоправное деяние он совершил из чувства ревности.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в инкриминируемом ему противоправном деянии. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску