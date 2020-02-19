Прокуратура Павловского района не допустила заключения муниципального контракта, стоимость которого была рассчитана с нарушениями закона

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Прокуратура Павловского района в ходе мониторинга Единой информационной системы установила, что муниципальным бюджетным учреждением «Социально-культурный центр Новопластуновского сельского поселения» с нарушением закона утверждено аукционное извещение на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания дома культуры на сумму свыше 4 млн рублей.

Денежные средства на отраженные мероприятия выделены в рамках национального проекта «Культура».

Установлено, что заказчиком допущены нарушения расчета начальной (максимальной) цены контракта, которые вводили участников закупки в заблуждение и не отражали объективных данных о стоимости работ, являлись неактуальными.

По данному прокуратура директору бюджетного учреждения объявила предостережение, по результатам рассмотрения которого проведение аукциона отменено, документация возвращена на дополнительную разработку.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuratura-pavlovskogo-rayona-ne-dopustila