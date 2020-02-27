В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки, совершенном в 2016 году

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Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю в ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года 8-летней жительницы поселка Звезда задержан подозреваемый в ее убийстве (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщалось ранее, 20 июня 2016 года отчим девочки подвез ее по направлению к дому, после чего она вышла, намереваясь идти домой, однако к месту жительства так и не дошла. По факту исчезновения девочки территориальным следственным отделом было незамедлительно возбуждено уголовное дело. Длительное время местонахождение пропавшей установлено не было, однако в конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. В этот же день следователи СК России по краю с целью проверки данной информации выехали на указанный участок местности, где ими были обнаружены костные останки.

В результате проведенных следователем совместно со следователем-криминалистом следственных действий была установлена причастность 63-летнего жителя поселка Звезда к убийству малолетней, и он был задержан. Со слов подозреваемого, 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. В какой-то момент он, прогоняя малолетнюю, нанес ей удар в область головы молотком, убив ее. В последующем с целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый на своем автомобиле вывез тело в соседний населенный пункт, где сокрыл его в поле. В ходе допроса мужчина также сообщил следователю о том, что надписи, указывающие на место, где были обнаружены останки, на строениях оставлял именно он.

В настоящее время с фигурантом проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственное управление по Краснодарскому краю