Кубанские полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю оперативным путем получили информацию о том, что двое жителей города Краснодара, 27-летняя девушка 30-летний молодой человек, причастны к незаконному обороту наркотических средств путем осуществления тайниковых закладок. При проверке сведения подтвердились.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили и изъяли полимерный сверток с наркотическим средством – производным мефедрона, общей массой около 3 граммов, что подтвердило проведенное исследование. При личном досмотре подозреваемого правоохранители обнаружили два свертка с аналогичным веществом, общей массой около 6 граммов. У задержанной стражи порядка изъяли 46 свертков с мефедроном, общей массой около 68 граммов.

Также, при осмотре места жительства задержанных, правоохранители обнаружили и изъяли 121 сверток с наркотическим веществом, которое, по заключению эксперта, является производным мефедрона, общей массой более 430 граммов.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. На период предварительного следствия задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Отдел по взаимодействию со СМИ УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю