/Криминал/

Прокуратура взыскала 8 миллионов рублей в городской бюджет Анапы

Анапская  межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о налогах и сборах.

 

Установлено, что в периоде 2017-2019 годов органом предварительного расследования в отношении троих граждан вынесено 3 постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по статье 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов) по нереабилитирующим основаниям.

Ущерб бюджету в виде недополученных платежей составил более 8,3 млн рублей.

В связи с изложенным Анапский межрайонный прокурор направил в суд 3 исковых заявления о взыскании ущерба, причиненного налоговыми преступлениями.

Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В целях обеспечения исполнения судебных решений на имущество ответчиков наложен арест.

 

Источник: Прокуратура Краснодарского края

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Добавить комментарий

Последние новости

Музыка и слово вопреки

Товарного дефицита в магазинах Новороссийска не выявлено

Расшифрованный геном и заражение князя Монако. Главное о коронавирусе за 19 марта

Стало известно о подготовке Украиной прорыва в Крым

Выбираем сетевой кабель