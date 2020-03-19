Прокуратура взыскала 8 миллионов рублей в городской бюджет Анапы

/Криминал/

Анапская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о налогах и сборах.

Установлено, что в периоде 2017-2019 годов органом предварительного расследования в отношении троих граждан вынесено 3 постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по статье 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов) по нереабилитирующим основаниям.

Ущерб бюджету в виде недополученных платежей составил более 8,3 млн рублей.

В связи с изложенным Анапский межрайонный прокурор направил в суд 3 исковых заявления о взыскании ущерба, причиненного налоговыми преступлениями.

Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В целях обеспечения исполнения судебных решений на имущество ответчиков наложен арест.

Источник: Прокуратура Краснодарского края