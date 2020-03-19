На Кубани вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере долевого строительства

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В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось уголовное дело, возбужденное в отношении 66-летнего жителя Ростова-на-Дону по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По версии следствия, подсудимый, являясь руководителем строительной компании, привлек денежные средства более 140 жителей Краснодарского края и других регионов России под видом долевого участия в строительстве жилых домов в Сочи. В срок, указанный в договорах, строительство 4 многоквартирных домов злоумышленник не завершил. Несколько лет мужчина переносил сроки ввода многоэтажек в эксплуатацию, однако не выполнил взятые на себя обязательства. Сумма общего ущерба потерпевшим превысила 369 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Учитывая собранные следствием доказательства, Центральный районный суд города Сочи признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деликта и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю