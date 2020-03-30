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Заместитель прокурора Краснодарского края Александр Бучман поддержал государственное обвинение по уголовному делу об особо тяжком преступлении против личности

Прикубанский районный суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем, вынес  приговор в отношении 57-летнего Петра Галагана.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что утром 4 октября 2019 года в период с 10 часов по 14 часов 23 минуты Галаган, находясь в состоянии алкогольного опьянения по адресу: г. Краснодар, 1-ый проезд Димитрова, д. 24, кв. 1, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных произошедшей между ним и потерпевшим ссорой, кухонным ножом нанес множественные удары по телу потерпевшего, в том числе в грудную клетку и заднюю поверхность шеи у основания черепа.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил Галагану  9 лет 8 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на 1  год 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/zamestitel-prokurora-krasnodarskogo-kraya

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Категория: Новости / Криминал

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