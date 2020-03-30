В Краснодаре перед судом предстанет «Дато Краснодарский», занимающий высшее положение в преступной иерархии

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Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении, так называемого, «вора в законе». Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

По данным следствия, с июня 2013 года 35-летний житель Краснодара в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии. Обвиняемый с момента занятия высшего положения с целью имущественной и неимущественной выгоды назначал лиц, придерживающихся криминальной идеологии. Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Вместе с тем руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. В преступной среде, так называемый, «вор в законе» обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В рамках расследования уголовного дела были проведены следственные действия в различных субъектах Российской Федерации. Объем материалов, собранных в отношении указанного лица, превысил 30 томов.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю