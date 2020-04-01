Сотрудники транспортной полиции Сочи установили факт использования заведомо подложного документа

/Криминал/

В дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступило заявление от руководства транспортного предприятия, о предоставлении одним из работников поддельного листа нетрудоспособности.

В ходе проведенной проверки полицейские установили, что сотрудница, отсутствуя на рабочем месте, посредством сети Интернет приобрела лист нетрудоспособности с явными признаками подделки, который в последствии предъявила руководству.

Согласно заключения экспертизы, три подписи, расположенные в строках «Подпись врача» выполнены одним лицом, а оттиск круглой печати «Для листов нетрудоспособности» нанесен рельефным клеше, изготовленным по фотополимерной технологии.

В настоящее время в отношении 25-летней жительницы Сочи отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте