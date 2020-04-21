В Красноармейском районе полицейскими пресечена попытка сбыта синтетического наркотика в крупном размере

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Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков поступила оперативная информация о том, что неизвестный мужчина осуществляет закладки наркотических средств на улице Береговой хутора Трудобеликовского.

При проведении проверки сведения подтвердились. Полицейские задержали 32-летнего жителя города Темрюка в момент осуществления им тайниковой закладки наркотического средства. В результате личного досмотра задержанного правоохранители обнаружили и изъяли восемнадцать полимерных свёртков с порошкообразным веществом светлого цвета и пять - с таблетками желто-зеленого цвета. По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством - производным N-метилэфедрона общей массой более восьми граммов и МДМА общей массой около двух граммов.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили и изъяли порошкообразное вещество светло-бежевого цвета в семнадцати полимерных свертках, которое согласно проведённой экспертизе содержит наркотическое средство – производное N-метилэфедрона общей массой свыше десяти граммов.

Установлено, что наркотик задержанный приобрел и хранил с целью сбыта.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 24-летнюю знакомую подозреваемого, которая также осуществляла тайниковые закладки порошкообразного вещества на одной из улиц населенного пункта. По результатам проведенной экспертизы изъятое у задержанной является наркотическим средством мефедроном массой полграмма.

Установлено, что подозреваемые с помощью сети Интернет нашли подработку в качестве наркокурьеров.

В настоящее время в отношении задержанных следственным подразделением ОМВД России по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. На период предварительного расследования злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела взято на контроль Главным следственным управлением ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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