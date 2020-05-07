В Новороссийске полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве

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В дежурную часть УМВД России по городу Новороссийску обратилась 83-летняя местная жительница. Пожилая женщина пояснила правоохранителям, что малознакомая девушка под предлогом продажи ноутбука похитила у нее денежные средства в сумме 15 000 рублей и скрылась.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции составили со слов потерпевшей ориентировку на розыск злоумышленницы, которую направили всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой. 22-летнюю девушку полицейские задержали по месту ее проживания и доставили в отдел полиции.

Следствием установлено, что подозреваемая несколько раз приходила в квартиру потерпевшей под предлогом продажи различных товаров. Получив от пенсионерки 15 000 рублей за покупку ноутбука, злоумышленница сослалась на то, что техника находится в припаркованном на улице автомобиле и скрылась с похищенными денежными средствами.

В настоящее время следственным отделом полиции Центрального района УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/