Пограничники проводят мероприятия по пресечению незаконного вылова

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Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю в Азовском и Черном морях проводятся оперативно-профилактические мероприятия по пресечению незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их ценных и особо ценных видов в период весеннего нереста 2020 года.

В рамках данных мероприятий в станице Бриньковская Приморско- Ахтарского района Краснодарского края выявлен гражданин РФ, который в акватории Бейсугского лимана Азовского моря осуществил незаконную добычу водных биологических ресурсов.

У гражданина обнаружено: маломерное плавательное средство, мотоцикл без регистрационных номеров, 206 лессовых сетей общей длиной более 12 км; 2 экземпляра запретной для добычи (вылова) краснокнижной черноморско-азовской шемаи, 3578 экземпляров тарани, 141 экземпляр пиленгаса. Общий вес добытых водных биологических ресурсов превысил 420 кг.

Причиненный государству ущерб, в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам», превысил 4 200 000 рублей.

Орудия лова и добытые водные биологические ресурсы изъяты установленным порядком. В отношении правонарушителей проводятся процессуальные действия.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что статьей 258.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.

Запретными для добычи (вылова) видами водных биоресурсов в акваториях Черного и Азовского морей являются морские млекопитающие, осетровые виды рыб, черноморский лосось, шемая черноморско-азовская, вырезуб, угорь речной, морской петух, светлый горбыль.

Безвозвратное изъятие из среды обитания запрещенных к добыче видов водных биоресурсов Правилами рыболовства запрещено. В соответствии с требованиями пункта 13.4.4 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 9 января 2020 года № 1, в случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов, они должны с наименьшими повреждениями, независимо от их состояния (даже при наличии ран, повреждений или нежизнеспособные), выпускаться в естественную среду обитания.

Источник: http://ps.fsb.ru/