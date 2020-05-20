Полицейские Новороссийска проводят информационную акцию «О безопасности в интернете»

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Совместно с городским управлением образования через социальные сети и мессенджеры стражи порядка направили информацию для родителей и детей, как сделать общение в сети интернет полезным и безопасным.

В Новороссийске сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних подготовили памятки для родителей и детей. В информационных материалах просто и доступно рассказывается о том, как сделать общение в сети интернет полезным и безопасным. При поддержке Управления образования города данные материалы размещаются в социальных сетях школ, на официальных сайтах образовательных учреждений, рассылаются в мессенджеры.

Из памяток ребята узнают, каким требованиям должны соответствовать их пароли к личным аккаунтам в социальных сетях, на что следует обращать внимание при переписке с незнакомыми людьми, а родителям полицейские рекомендуют, в первую очередь, не забывать беседовать с детьми об их друзьях в сети, как если бы речь шла о друзьях в реальной жизни.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/