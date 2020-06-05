За попытку контрабандного провоза через российско-абхазскую границу сильнодействующих веществ в отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело.

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Факт контрабанды через пешеходную составляющую контрольно- пропускного пункта «Адлер - автодорожный» пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе личного досмотра у гражданина РФ в вещах был обнаружен полимерный сверток с таблетками.

Химическая экспертиза показала, что представленное на исследование вещество является «Прегабалином», таблетки т.н. «лирика».

По квалификации списка таблицы размеров сильнодействующих веществ, изъятый объем приравнивается к крупному размеру.

По данному факту следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Максимальное наказание, которое предусматривает данная статья – лишение свободы сроком до семи лет. Следственные действия продолжаются.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm