Обращение с просьбой помочь в розыске несовершеннолетней, пропавшей в 1994 году
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения Екатерины Батуриной и Светланы Галицкой.
В ходе предварительного следствия установлено, что 20 февраля 1994 года около 22 часов, на тот момент 17-летние Екатерина Батурина и Светлана Галицкая ушли из дома последней, расположенного в городе Нижнеудинск Иркутской области и до настоящего времени их местонахождение не установлено.
Приметы пропавшей Екатерины Батуриной: рост около 158-160 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, средней длины, глаза светлые, размер обуви 36 На правой или левой ноге, ниже колена спереди имеется шрам горизонтальный, длиной около 3 см., шириной около 2-3 мм.
На момент исчезновения была одета: соболиная шапка темная, пальто зимнее драповое темно-сиреневое с темной полосой, длинной ниже колен, черные джинсы, сапоги красные с длинной голенью, кофта черного цвета на пуговицах блестящая, футболка бело-голубая в вертикальную полоску, шарф длинный темный, черного цвета с красной полосой.
Приметы пропавшей Светланы Галицкой: худощавого телосложения, рост около 158-160 см., глаза голубые, нос прямой, лицо узкое.
При установлении местонахождения необходимо сообщить по телефону 8-914-881-12-31.
Гражданам, обладающим какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения или местонахождении Екатерины Батуриной и Светланы Галицкой просьба сообщить в следственное управление СК России по Иркутской области, по адресу: город Иркутск, улица Володарского, 11, либо по телефону: 8-914-881-12-31 или 02.
Источник: https://kuban.sledcom.ru/