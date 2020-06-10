Обращение с просьбой помочь в розыске несовершеннолетней, пропавшей в 1994 году

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения Екатерины Батуриной и Светланы Галицкой.

В ходе предварительного следствия установлено, что 20 февраля 1994 года около 22 часов, на тот момент 17-летние Екатерина Батурина и Светлана Галицкая ушли из дома последней, расположенного в городе Нижнеудинск Иркутской области и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей Екатерины Батуриной: рост около 158-160 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, средней длины, глаза светлые, размер обуви 36 На правой или левой ноге, ниже колена спереди имеется шрам горизонтальный, длиной около 3 см., шириной около 2-3 мм.

На момент исчезновения была одета: соболиная шапка темная, пальто зимнее драповое темно-сиреневое с темной полосой, длинной ниже колен, черные джинсы, сапоги красные с длинной голенью, кофта черного цвета на пуговицах блестящая, футболка бело-голубая в вертикальную полоску, шарф длинный темный, черного цвета с красной полосой.

Приметы пропавшей Светланы Галицкой: худощавого телосложения, рост около 158-160 см., глаза голубые, нос прямой, лицо узкое.

При установлении местонахождения необходимо сообщить по телефону 8-914-881-12-31.

Гражданам, обладающим какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения или местонахождении Екатерины Батуриной и Светланы Галицкой просьба сообщить в следственное управление СК России по Иркутской области, по адресу: город Иркутск, улица Володарского, 11, либо по телефону: 8-914-881-12-31 или 02.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/