В Белореченске полицейские задержали подозреваемых в краже

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В дежурную часть Отдела МВД России по Белореченскому району с сообщением о краже обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что оставил принадлежащий ему отечественный автомобиль во дворе многоквартирного дома, а позже не обнаружил его на месте парковки. Сумма ущерба составила более 30 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск похищенного транспортного средства, которую передали всем наружным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемых. Двоих жителей республики Адыгея в возрасте 51 года и 29 лет сотрудники уголовного розыска задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что похищенный автомобиль подозреваемые сдали в пункт приёма металла, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению. Полицейские изъяли машину и вернули законному владельцу.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa