В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте фальшивых денежных купюр

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Из нескольких торговых объектов города Краснодара в полицию поступили сообщения о фактах оплаты за товар купюрами номиналом пять тысяч рублей, вызывающими сомнение в подлинности. По результатам проведенного исследования правоохранители установили, что банкноты, которыми расплачивались с заявителями, поддельные.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК краевого главка совместно с коллегами из УМВД России по городу Краснодару и УФСБ России по Краснодарскому краю установили личности и местонахождение предполагаемых злоумышленников. Двух приезжих в возрасте 32 и 34 лет правоохранители задержали по месту их временного проживания в Краснодаре и доставили в отдел полиции. При обыске в арендованной задержанными квартире полицейские обнаружили и изъяли 7 поддельных денежных купюр номиналом 5 000 рублей, что подтверждается заключением эксперта.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

По данным следствия, злоумышленники приобрели посредством сети Интернет 15 пятитысячных фальшивых банкнот и расплачивались ими за продукты и хозяйственные товары в торговых точках на территории Прикубанского округа г. Краснодара.

На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Ведется следствие.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa