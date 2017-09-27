Кубанские полицейские задержали группу фальшивомонетчиков

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Правоохранители обнаружили у троих жителей Адыгеи печатное оборудование, заготовки фальшивых денежных знаков и 47 готовых фальшивых тысячных купюр.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении сбыта поддельных купюр сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, при силовой поддержке бойцов Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея задержаны трое жителей республики в возрасте 20, 23 и 25 лет.

В ходе осмотра по месту жительства задержанных, правоохранители обнаружили и изъяли печатное оборудование, а также листы с заготовками фальшивых денежных купюр и трафареты для имитации магнитной ленты. В автомобилях подозреваемых изъяты 47 фальшивых купюр номиналом тысяча рублей.

При дальнейшей проверке установлена причастность задержанных к нескольким фактам сбыта фальшивок на территории Краснодарского края.

СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю