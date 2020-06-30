В Краснодаре перед судом предстанет житель Гулькевичского района, обвиняемый в разбойном нападении на женщину, ее изнасиловании и убийстве

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Следственным отделом по Гулькевичскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя.

Он обвиняется в изнасиловании 66-летней женщины (ч.1 ст.131 УК РФ), разбойном нападении на нее, совершенном с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ), а также ее убийстве, сопряженном с разбоем (п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, в ночь на 9 сентября 2019 года обвиняемый решил совершить разбойное нападение на свою знакомую, проживавшую на улице Ленина в хуторе Киевка Гулькевичского района. Прибыв к домовладению женщины, он незаконно проник в ее домовладение через незапертую дверь. Войдя в спальню злоумышленник застал хозяйку дома в кровати и стал требовать от нее передать ему деньги и ценности, на что получил отказ, в связи с чем нанес ей 2 удара руками в область головы. Затем обвиняемый совершил изнасилование потерпевшей, после чего вновь стал требовать денежные средства, при этом нанес ей не менее 7 ударов руками в область головы. Женщина попыталась скрыться, но обвиняемый догнал ее, вернул в комнату и стал душить, требуя отдать ему ценности. Хозяйка дома указала фигуранту место, в котором хранились деньги, и вновь попыталась спастись, выбежав из дома на улицу, но ее настиг обвиняемый, вернул в дом, где задушил. После этого обвиняемый обыскал домовладение и похитил денежные средства и украшения потерпевшей на общую сумму, свыше 134 тысяч рублей. После совершенного мужчина с места происшествия скрылся, покинув территорию Гулькевичского района. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям, при оперативной поддержке сотрудников полиции было установлено местонахождение фигуранта и он был задержан следователем.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю