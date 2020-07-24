Новороссийские полицейские задержали подозреваемых в краже мобильного телефона

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Установлено, что местные жители 35 и 41 года похитили мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей из рюкзака потерпевшей.

В полицию обратилась местная жительница. Девушка сообщила, что находясь в одном из отделений банка, обнаружила пропажу мобильного телефона стоимостью 13 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их по месту жительства. Задержанными оказались ранее судимые жители Новороссийска 35-летний мужчина и 41-летняя женщина, проживающие в гражданском браке. Установлено, что злоумышленники действовали по – договоренности. Пока женщина отвлекала потерпевшую, мужчина похитил из бокового кармана рюкзака мобильный телефон, после чего похитители с места происшествия скрылись в неизвестном направлении. Мобильный телефон подозреваемые продали, а деньги потратили на собственные нужды.

По данному факту следственным подразделением отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного счастью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску