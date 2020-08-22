Судебный штраф за незаконный вылов рыбы

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Мировым судьей судебного участка № 226 Щербиновского района Краснодарского края вынесено постановление в отношении гражданина РФ, подозреваемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Данный гражданин в акватории Таганрогского залива Азовского моря в районе хутора Молчановка Щербиновского района Краснодарского края с целью добычи водных биологических ресурсов (судак, пиленгас, тарань, сельдь) устанавливал вброд на удаление до 50 метров от берега запрещенные орудия лова (лессовые сети), в местах нереста или на миграционных путях к

Тем самым были нарушены Правила рыболовства для Азово- Черноморского рыбохозяйственного бассейна, а именно: п. 47.19, согласно которому вылов судака в течение всего года в Таганрогском заливе запрещен, п. 47.25, согласно которому с 15.03 по 30.04. вылов тарани в Таганрогском заливе запрещен, п.п. «а» п. 49.1, согласно которому при любительском и спортивном рыболовстве запрещено применение сетей всех типов.

Подозреваемый в содеянном преступлении раскаялся, способствовал расследованию преступления, полностью возместил вред, причиненный преступлением водным биоресурсам, и, так как, впервые совершил преступление небольшой тяжести, был освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Постановление мирового судьи вступило в законную силу.

Источник: http://ps.fsb.ru/