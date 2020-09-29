В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

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34-летний житель Калининского района под предлогом осуществления строительно-отделочных работ завладел денежными средствами потерпевшего в сумме около 90 тысяч рублей.

Следственным Управлением УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34- летнего жителя Калининского района по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По версии следствия, обвиняемый разместил в сети Интернет объявление о выполнении строительных работ. К нему обратился приезжий из Мурманска. Мужчина объяснил, что в его строящемся доме, расположенном в пригороде Новороссийска, необходимо произвести отделочные работы. Получив денежные средства в сумме около 90 000 рублей для приобретения отделочных материалов, злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства и перестал выходить с заявителем на связь.

Также установлено, что обвиняемый в специализированном магазине оформил товарный чек за приобретенные ранее строительные материалы, сфотографировал и отправил потерпевшему для создания видимости начала осуществления отделочных работ.

На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/