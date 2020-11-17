В Сочи мужчина обвиняется в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

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Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя.

Он обвиняется в причинении телесных повреждений 45-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, 30 октября 2020 года 45-летний местный житель находился в гостях у знакомого в переулке Озерном в поселке Алексеевском. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами произошла ссора из-за того, что гость испачкал одежду малолетнего сына хозяина дома. В ходе конфликта обвиняемый нанес оппоненту не менее 5 ударов руками в область головы. После этого потерпевший ушел домой. По дороге состояние мужчины ухудшилось, в связи с чем, местные жители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшего в больницу. Между тем, несмотря на оказанную помощь, днем 5 ноября 2020 года мужчина скончался в медицинском учреждении в результате причиненных ему повреждений.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю