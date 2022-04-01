/Криминал/

В Новороссийске за серию краж из магазинов перед судом предстанет местная жительница

26 — летняя женщина причастна к восьми фактам краж на общую сумму около 43 000 рублей.

Отделом дознания Управления МВД России по городу Новороссийску окончено производство по уголовному делу, возбужденному в отношении 26-летней местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

В ходе дознания установлено, что обвиняемая проходила в городские магазины под видом  покупателя и похищала товары с торговых полок. Установлена причастность женщины к восьми фактам краж. Общая сумма ущерба составила  около 43 000 рублей. Похищенными товарами, среди которых был дорогостоящий алкоголь, женская обувь, бытовая техника для дома и детские товары обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

В результате проведения оперативно — розыскных мероприятий, используя записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом помещении, злоумышленница была задержана при попытке хищения товаров из магазина одежды. 26 — летнюю местную жительницу полицейские задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На период производства дознания обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отделом дознания Управления МВД России по городу Новороссийску собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Категория: Новости / Криминал

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