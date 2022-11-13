В домовладении жителя Темрюка обнаружен цех по производству алкоголя

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Сотрудники УЭБ и ПК краевого главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ, провели обыск в домовладении 34-летнего жителя Темрюка.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли вино, чачу и коньяк в общем объёме более 4,8 тонн.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК РФ. Вся изъятая из незаконного оборота алкогольная продукция помещена на хранение до принятия судебного решения.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю