Борьба с фейками продолжается...

/Криминал/

Уже вскоре любой, кто будет всячески работать на дискредитацию наших Защитников и воинов, может быть привлечен к уголовной и административной ответственности. В Госдуме были рассмотрены соответствующие поправки, которые защитят всех, кто рискует, обеспечивая безопасность России.

Как объяснил депутат Госдумы Иван Демченко, согласно документу, любые публичные фейки, которые преследуют целью дискредитацию армии, будут недопустимы.

За подобные действия будут грозить штрафы до пяти миллионов рублей, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет. Также возможно будет лишение свободы на большой срок, резюмировал Иван Демченко.

Он выразил особую благодарность спикеру Госдумы Вячеславу Володину за инициативу и такое внимание к Защитникам. Депутат уверен, что поправки получат поддержку у коллег.