5 уголовных дел - это не предел...

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В Усть-Лабинском районе в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве выявлены новые эпизоды.

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, повлекшем лишение права граждан на жилые помещения (ч.4 ст.159 УК РФ). В рамках расследования следствием получены сведения о совершении указанным мужчиной еще 4 эпизодов мошеннических действий, в связи с чем в отношении него возбуждены еще 4 уголовных дела по аналогичной статье.

По версии следствия, мужчина с целью хищения имущества граждан путем мошенничества, представляясь риелтором и входя в доверие, убеждал местных жителей продать с его помощью их домовладения для дальнейшего приобретения более подходящего и меньшего по масштабу жилища. При этом он обещал гражданам отдать деньги после реализации имущества. Между тем, злоумышленник не являлся работником риэлтерского агентства и не намеревался выполнять взятые на себя обязательства. В период с 2011 года по 2016 год, он продал имущество 5 местных жителей в возрасте от 35 до 60 лет аффилированным лицам, после чего полученными денежными средствами в размере, превысившем 5 миллионов рублей, распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Мужчина задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-оценочные на предмет установления рыночной стоимости объектов жилья. Устанавливается точное количество потерпевших. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю