В Сочи по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов возбуждено уголовное дело

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В правоохранительные органы 22 апреля 2017 года поступило сообщение о произошедшем в городе Сочи дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля «Киа Рио», в результате которого пострадали три несовершеннолетних пешехода. По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю по данному факту следственным отделом по Хостинскому району города Сочи было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч.1 ст.264 УК РФ).

По данным следствия, днем 22 апреля 2017 года 43-летний водитель автомобиля «Киа Рио» двигался в направлении улицы Транспортной. На улице Яна Фабрициуса в результате выполнения маневра, не учитывая дорожные и метеорологические условия, мужчина не справился с управлением и наехал на островок безопасности в виде клумбы, огражденной бордюрным камнем, где допустил наезд на трех малолетних пешеходов. В результате ДТП несовершеннолетние с различными травмами были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Вместе с тем, несмотря на оказанную помощь, 11-летний мальчик скончался.

В настоящее время подозреваемый допрошен следователем, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для определения подследственности.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю