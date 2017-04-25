Бывшего вице-мэра Краснодара Ольгу Яковлеву перевели под домашний арест

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«Решением Октябрьского районного суда от 21 апреля мера пресечения в отношении Ольги Яковлевой изменена на содержание под домашним арестом на срок до 22 июня», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ольгу Яковлеву арестовали в конце декабря 2016 года. Ее обвиняют в том, что она согласовала сделку между МУП «Водоканал» и одной из краснодарских компаний об образовании товарищества для совместной реализации инвестиционного проекта. Вкладом предприятия в товарищество было право аренды земли под резервуарной станцией в центре Краснодара, где инвестор намеревался строить многоярусную парковку, взяв на себя обязательство реконструировать объект водоснабжения. В дальнейшем предполагалось изменить разрешенный вид использования участка. По версии правоохранителей, Яковлева при согласовании сделки нарушила некоторые нормы: проект не прошел процедуру общественных слушаний, не были проведены торги. Форму товарищества для договора между МУП «Водоканал» и компанией-инвестором следствие считает неприемлемой.

Ольга Яковлева 18 января подала заявление об уходе по собственному желанию. Ольгу Яковлеву назначили на должность заместителя главы Краснодара в декабре 2015 года.