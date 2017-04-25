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/Криминал/

В Хадыженске (Краснодарский край) упавший холодильник задавил ребенка

В правоохранительные органы Апшеронского района (Краснодарский край) 24 апреля 2017 года поступило сообщение о гибели малолетнего мальчика в результате падения на него холодильника. С целью установления всех обстоятельств гибели ребенка Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, ребенок находился возле торгового ларька в городе Хадыженске, где в результате опрокидывания на него стоявшего на улице холодильника получил травму, не совместимую с жизнью, и скончался на месте.

 В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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