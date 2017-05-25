В Гулькевичском районе начальник почтового отделения присвоила более 200 тысяч рублей

/Криминал/

По версии правоохранителей, 43-летняя местная жительница, используя свое служебное положение, похищала денежные средства из кассы, подделывая отчетную документацию, а так же товары, выставленные на продажу.

В отделе полиции подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что похищенные деньги потратила на личные нужды, а товар продавала в комиссионных магазинах.

В настоящее время в отношении подозреваемой следственным отделом ОМВД России по Гулькевичскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Как сообщили в УФПС Краснодарского края, виновный работник уволен по статье за утрату доверия. В настоящее время предприятием разработаны и принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами.

Источник: В отделе полиции подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что похищенные деньги потратила на личные нужды, а товар продавала в комиссионных магазинах. В настоящее время в отношении подозреваемой следственным отделом ОМВД России по Гулькевичскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Как сообщили в УФПС Краснодарского края, виновный работник уволен по статье за утрату доверия. В настоящее время предприятием разработаны и принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами.