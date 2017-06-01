Сочинские полицейские задержали подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр

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При осмотре квартиры одного из подозреваемых сотрудниками полиции обнаружены и изъяты поддельные денежные знаки на сумму свыше 150 тысяч рублей.

В дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сразу несколько сообщений от предпринимателей и работников торговой сферы о том, что при пересчете выручки ими обнаружены купюры, вызывающие сомнение в подлинности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили возможную причастность к сбыту поддельных денег 20-летнего местного жителя. При проведении оперативного эксперимента полицейские задокументировали факт сбыта им поддельных денежных знаков. Заведомо зная о том, что деньги являются фальшивыми, молодой человек приобрел в одном из магазинов города овощи. Через несколько минут в другой торговой точке подозреваемый купил пиво и сигареты, также расплатившись поддельной тысячной купюрой, после чего был задержан оперативниками ОЭП и ПК УВД по г. Сочи.

В отделе полиции подозреваемый пояснил, что фальшивые денежные средства ему передал знакомый с целью размена в мелкорозничных торговых точках.

В этот же день правоохранители задержали предполагаемого организатора сбыта фальшивок – ранее неоднократно судимого 44-летнего сочинца. В ходе осмотра его квартиры полицейские обнаружили и изъяли 74 денежные купюры номиналом тысяча и пять тысяч рублей с признаками подделки. Проведенная экспертиза установили, что все изъятые купюры являются поддельными.

В настоящие время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту СУ УВД по городу Сочи возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Ведется следствие. Полицейские устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемых.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю